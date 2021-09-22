Mudanya'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' kaldırıldı - Haberler Ekonomi
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Mudanya'da "Yöresel Ürünler Pazarı" kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mudanya'da

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Esnaf Odası'nın tepki gösterdiği Yöresel Ürünler Pazarı kaldırıldı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Esnaf Odası'nın tepki gösterdiği Yöresel Ürünler Pazarı kaldırıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu'nun başvurusu üzerine Belediye İş Merkezi karşısında otopark alanına kurulan Yöresel Ürünler Pazarı, Kaymakam Ahmet Terzi'nin talimatıyla, esnafların şikayetleri ve Mudanya trafiğine olumsuz etkisi göz önüne alınarak dün akşam zabıta marifetiyle kaldırıldı. Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, " 26 Eylül 2021 gününe kadar açık kalması beklenen adı Yöresel Ürünler Pazarı adını taşıyan yer, yaptığımız teşebbüsler neticesinde 3. gününde kaldırılmıştır. Mudanya esnafımıza hayırlı olsun. Herkes şunu bilmelidir ki odamıza kayıtlı 1850 esnaf kardeşimizin haklarını savunduk. Yöresel Ürünler Pazarı adı altında bundan sonra Mudanya'da olur olmadık zaman ve yerlerde kurulan pazarlara esnaf kardeşlerimin tahammülü kalmamıştır. Yöresel denilen ürünlerin hepsini odamıza kayıtlı pek çok iş yeri zaten halkımıza sunuyor. Ağır pandemi kısıtlamalarında dükkanını açamayan, ama masrafları durmayan, kredi çeken esnaflarımıza haksızlık yapılmasını, ekmeklerinin ellerinden göz göre göre alınmasını hoşgörüyle karşılamamızı kimse bizden beklemesin" dedi. - BURSA

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