Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor
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Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor

Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve 9 gün sürecek kampa 50 sporcu ve 25 antrenör olmak üzere toplamda 75 kişi katıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve 9 gün sürecek kampa 50 sporcu ve 25 antrenör olmak üzere toplamda 75 kişi katıldı.

Türk Milli Takım kampını ilk defa Tatvan'da yaptıklarını söyleyen Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, "Bölgemizde bundan sonra inşallah diğer federasyonlar da milli takımlarını getirir, güzel kamplar yaparlar. Rakım çok yüksek olduğu için bence bütün milli takımların kamplarını Doğu Anadolu'nun değişik il ve ilçelerinde yapmaları gerekiyor. Bu sporcuların Doğu Anadolu'ya bakış açılarını da değiştiriyor. Biz inşallah çok güzel bir şekilde ağırlayacağız. Sporcularımız buradan güçlenerek gidecekler" dedi.

Takımın bu sene daha çok istekli ve başarılı olduğunu belirten Türkiye Muay Thai Federasyonu Teknikten Sorumlu As Başkanı Halil Demir de, "Bu ikinci etap kampımız. İlk etap kampımızı Didim'de yapmıştık. Tatvan'da çok güzel bir karşılama oldu. Başta Ömer Uğur Hocamız ve il müdürümüz, valimiz hepsi de çok güzel bir şekilde karşıladılar. Dün toplanma olmuştu. Bugün koşuyla başladık. Günde çift idman yapıyor çocuklarımız. Türkiye'nin her yerinden sporcularımız var. Çocuklar ve antrenörler çok istekli. Bu sene 1-12 Aralık'ta Tayland'da dünya şampiyonası yapılacak. Takımımız sıralamada 120 ülke arasında en son dünya üçüncüsü olarak kapatmıştı. Takımımıza güveniyoruz. Bu seneki takımımız çok istekli. Özellikle kız takımı da bu sene çok başarılı. 2019'daki en son şampiyonada kız takımımız erkekler kadar başarılı değildi ama bu sene kız takımımızın da çok iyi olduğunu görüyoruz. Umarım takım halinde Türkiye'nin layık olduğu yerde bayrağımızı dalgalandırırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserili 29 yaşındaki Muay Thai Milli Takım sporcusu Ali Batmaz ise, "10 yıldır Muay Thai A Milli Takımında görev almaktayım. Ülkemizi dünya ve Avrupa şampiyonalarında güzel bir şekilde temsil ediyorum. Kampımız an itibariyle bugün başladı. Güzel bir kamp geçireceğiz. Hocalarımız tam donanımlı bir şekilde bize eğitim anlamında her şeyi vermeye çalışıyor. Elimizden geldiği kadar tüm sporcu arkadaşlarla beraber burada güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Aralık ayında Tayland'a dünya şampiyonasına gideceğiz. Dünya şampiyonasında ülkemizi güzel bir şekilde temsil edeceğim. Nasip olursa dünya şampiyonu olmayı yürekten istiyorum. Bunun için sabah akşam antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor
Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor
Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor
Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor
Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor
Muay Thai Milli Takım kampı Tatvan'da devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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