Mttb, Yeni Zellanda'da Ki Saldırıyı Kınadı

Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı basın açıklaması yaparak, Yeni Zellanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı.

Demokrasi Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, MTTB Adıyaman Şube Başkanı Ebubekir Sıddık Kara, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 60.Dönem Genel Merkez Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun, 49 Müslüman'ın Yeni Zellanda'da camide şehit edilmesiyle ilgili açıklamayı yaptı.

Mehmet Akif Olgun açıklamasında, "Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Zira, inançları gereği ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yapılan bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bizlere bir kez daha göstermektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Doğusuyla- Batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz.

Yüzyıllardan beridir Avrupa'da, Asya'da ve diğer okyanus ötesi ülkelerde Müslümanların 'Türk' olarak anılması suretiyle milletimizi dolayısıyla vatanımızı ve liderlerimizi hedef alan sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük, defalarca bu tarz elim hadiselerin yaşandığına şahit olduk.Ancak bu hadiseler karşısında Batı ülkelerinin ve bilhassa Müslüman ülkelerin sessiz tutumu bizleri daha derinden üzmektedir. İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun dünyadaki bütün insanların, inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır.

Dünya artık İslamofobik ve faşist terörizme dur demelidir. Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan Yüce İslam Ümmetini büyük bir haykırışa ve kıyama kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir felakete dönüşecektir. Bizler, MTTB olarak dinimizin, dilimizin, beynimizin, ilmimizin, ırzımızın, evimizin, kinimizin, öcümüzün davacısı olacağımızı tüm kamuoyumuzun ve dünya Müslümanlarının bilmesini isteriz.

Dünya üzerindeki hiçbir güç, hiçbir terörist, Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir. Bilinmelidir ki, herkes yalnız bıraksa da biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz.

Son olarak yapılan ırkçı, faşist terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA