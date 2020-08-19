MTSO Meslek Komite Başkanları pandemi sürecini değerlendirdi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komite Başkanları, düzenlenen online istişare toplantısında bir araya gelerek pandemi sürecinin sektörlere yansımalarını değerlendirdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komite Başkanları, düzenlenen online istişare toplantısında bir araya gelerek pandemi sürecinin sektörlere yansımalarını değerlendirdi.

MTSO Meslek Komite Başkanları İstişare Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır ile yönetim kurulu üyesi Halil Kürek'in de katıldığı toplantıda, komite başkanları kendi sektörlerinin süreçten nasıl etkilendiğini değerlendirip, önümüzdeki süreçte hangi önlemler alınması gerektiği konusundaki fikirlerini paylaştı.

"Alacaklı olduğumuz kişiler bir gecede mallarını başkasına devrediyor ve tahsilat yapamıyoruz"

6 No'lu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Komite Başkanı Sadık Erhan Attila, gıda sektörünün, bölgenin en hareketli sektörlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Şu dönemde en büyük handikapımız otopark sorunu. Dağıtım araçlarımız bu sorun nedeniyle zamanında teslimatta sıkıntı yaşıyor. Ticari açıdan bakınca faaliyetlerimiz arttı ama gıda fiyatlarındaki artış sıkıntı oluşturuyor. Bu artışta en büyük sebep, ambalaj gibi yan ürünlerde büyük ölçüde dışa bağımlı olunması. Döviz arttıkça fiyatlara yansıyor. Bu süreçte yüksek vergiler de zorluyor. Komite olarak discount marketlerle mücadelemizi sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Alacaklı olduğumuz kişiler bir gecede fatura keserek mallarını başkasına devrediyor ve sabah borcumuzu almaya gittiğimizde karşımızda başkalarını buluyor ve tahsilat yapamıyoruz. Bu ciddi bir sorun ve önüne geçilecek düzenleme şart. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Fabrikalarda ürün kalmadı"

8 No'lu Dayanıklı Tüketim Malları Komite Başkanı İsmail Kurt, oldukça yoğun günler geçirdiklerini belirterek, "Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde dahi oldukça yoğun çalıştık. Beyaz eşya ve özellikle klimaya bu dönemde ciddi talep oldu. En son fabrikalarda ürün kalmayınca mesaiye kalmadan zamanında evimize gidebilmeye başladık. Çok yoğun çalıştık. 22 yıldır bu sektördeyim böyle bir yıl yaşamadım. Talep çok ama mal yok" diye konuştu.

13 No'lu Ulaşım Araçları İmalat Satış ve Onarımı Komite Başkan Yardımcısı Ziya Çokgünlü de otomotiv fabrikalarının pandemi sürecinde kapanıp normalleşme sürecinde tekrar açılınca, birikmiş talebe yetişmekte zorlandıklarını dile getirerek, "Talep arttı, arz karşılanamayınca fiyatlar ikinci el de dahil olmak üzere yükseldi. Servis bölümündeki üyelerimiz de dahil olmak üzere pandemi sürecinde ne yapacağız diye düşünürken, pandemi sonrası ilave eleman mı alsak demeye başladık. Sektör adına olumlu gelişmeler oldu. Bunda kamu bankaları aracılığıyla sunulan düşük faizli krediler de etkili oldu. Şehirlerarası izinlerin açılmasıyla araç kiralama firmalarımız da hareketlendi. Bu arada ikinci el araç satışıyla ilgili mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu geldi. Artık belgesi olmayan satış yapamayacak" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Irak taşımaları firmalara büyük maliyetler oluşturmaya başladı"

20 No'lu Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı Komite Başkanı Hasan Büyük, Kuzey Irak'a yönelik taşımalarla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti; "Uluslararası taşımacılık yapan araçlarımız, birçok ülkeye taşıma yapıyor ama Irak'a yapılan taşımalarda karşılaştıkları sorunla karşılaşmıyorlar. Avrupa'dan veya Türkiye'den yüklediğimiz yükler Habur Sınır Kapısına geldiğinde araç karşıya geçebiliyor ama Türk şoför geçemiyor. Araçlarımızı Iraklı şoförler devralıyor. Yük karşı tarafa geçip de aracımızı tekrar devraldığımızda, araçlarımızın çok önemli hasarlara maruz kaldığını görüyoruz. Ayrıca hem kendi şoförümüze hem karşı taraftaki şoföre ücret ödeyince maliyetlerimiz de artıyor. Bunun çözümü için yetkililerle acilen temas kurulması gerekiyor. Bu sorun bir Irak'ta bir de Türkmenistan'da yaşanıyor."

29 No'lu Kırtasiye, Matbaa, Reklam Ajansları ve Basın Yayın Hizmetleri Komite Başkanı Turgay Demirtaş, basın ve medya kuruluşlarının sıkıntı yaşadığını kaydederek, "Pandemi sürecinde bazı yayın organlarımız yayın hayatına ara vermek zorunda kaldı. Özellikle dövizdeki aşırı yükseliş, birçok sektörde olduğu gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Maliyetlerimizi karşılayamaz duruma geldik" dedi.

"Sigorta sektörüne bu dönemde güven arttı"

30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Komite Başkanı Abdulcelil Alkış ise sektörde, BDDK benzeri bir düzenlemeye gidilerek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SDDK) kurulduğunu belirterek, "Haziran ayında atamaları yapıldı. Heyecanla bekliyoruz. Umarım acenteler için güzel sonuçlar çıkar. Pandemi sürecinde hepimiz evden çalışmaya devam ettik ve sigorta şirketleri olarak büyük bir güce eriştik. Korona virüs nedeniyle gelen tüm hastaların masraflarının sigorta şirketlerince karşılanacağı açıklandı. Bununla sektörümüz daha güven veren bir pozisyona ulaştı. Uzun zamandır kapanan bir sigorta şirketi yok. Bu dönemde alacak sigortaları da öne çıkmaya başladı ve bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu konuda mutlaka sigorta acentelerinden detaylı bilgi alınmalı. Sektörümüz pandemi döneminde iyi bir sınav verdi, kimse mağdur edilmedi. Umarım bu güven artarak devam eder" diye konuştu.

"Döviz kurlarındaki artıştan dolayı demir çelik ihracatında önemli artış yaşanıyor"

32 No'lu Metal Sanayi Komite Başkanı Yavuz Beller de dolardaki artışla birlikte Türkiye'deki demir çelik fiyatlarının uluslararası pazarlara göre ucuzladığını ve gelen taleple birlikte ihracatın kolaylaştığını dile getirerek, şu bilgileri verdi; "Türkiye şu anda ciddi oranda demir çelik ihraç ediyor. Ticari hayatıma başladığım 2003'te Türkiye, demir çelikte dünya 13.'süydü. Şu anda 8'inci sırada. Sektörümüzde özellikle imalat alanında çalışan arkadaşlarımız var. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının sonucu olarak gerek Avrupa gerek Amerika, Çin ürünlerine yüzde 20'ye yakın vergi koydu. Bundan Türkiye de etkilendi. Türkiye de Çin üzerinden gelen ürünlere yüzde 20 vergi koydu. Bu, Avrupa ülkelerinden bir kısmının beyaz eşya, demir çelik ürünleri, elektrik elektronik ürünlerini Türkiye'den almasını sağladı. Türkiye ekonomisini bir miktar bu yöndeki ihracatların ayakta tuttuğunu düşünüyorum."

Toplantıda, diğer sektör temsilcileri de sorunlarını dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA