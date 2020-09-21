Oruç Reis gemisinin kaptanı: Gerilimin zirve yaptığı günlerde askeri gemiler moral verdi Doğu Akdeniz'de Türkiye için sismik araştırmalar yürüten Oruç Reis gemisinin kaptanı Cankat Uzşen, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin zirveye çıktığı anlarda Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin kendilerine eşlik etmesinin moral verdiğini ve motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.

Son günlerde Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alan maddelerinden biri Oruç Reis gemisiydi. Doğu Akdeniz'de çalışmalar yürüten bu gemide neler olup bittiğini ise geminin kaptanı Cankat Uzşen anlattı. Uzşen, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin zirve yaptığı günlerde ise eskort görevini yürüten Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler için "Türk donanmasına ait 6-10 arasındaki ayrıca geminin ayrıca bizimle beraber göreve gitmesiyle beraber, moral ve motivasyonumuz ekstra yükselttiğini gördük" diye konuştu.

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin kaptanı Cankat Uzşen, daha önce birçok gemide görev aldığını belirterek, "Farklı ülkelere gidince onların sismik araştırma ve sondaj gemilerini görünce acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşünürdük. Bunu hayal ederdik. Sonrasında devletimizin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çalışmalarıyla bu gemilere kavuştuk." dedi.

"54 KİŞİ SÜREKLİ GEMİDEYDİ"

Uzşen, Oruç Reis gemisiyle Doğu Akdeniz'de devam eden görev sürecine ve yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Demre-1 lokasyonuna 9 Ağustos'ta hareket etmeden önce 35 günlük yoğun çalışma programı için geminin Antalya Limanı'na geldiğini anımsatan Uzşen, burada kumanya, malzeme, yakıt ve su ikmalleri yapıldığını söyledi.

Uzşen, personel arasında da devir teslimin yapılmasının ardından 10 Ağustos'ta Navtex (Denizcilere Duyuru) mesajıyla proje sahasına intikal edildiğini anlattı. Gemide, kaptan, güverte ve makine zabitleri, gemi adamları ile jeofizik operasyonlarında görevli teknik personelle toplam 54 kişi olduklarını aktaran Uzşen, "Ekip sürekli gemideydi herhangi bir değişim olmadı. Pandemi sürecinde kurumumuz gerekli tedbirleri aldığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gemiye katılırken yapılan sağlık kontrolleri, gemiye gelirken kurum tarafından servis ayarlanması gibi uygulamalarla biz bu süreci herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık." diye konuştu.

"MAVİ VATAN'DA GÖREV YAPMAK GURUR VE ONUR"

Uzşen, gemide 12'şer saat çalışacak şekilde iki vardiya düzeninin uygulandığını belirterek, yapılan işin hassasiyetinin göz önünde bulundurulduğunu ve bu nedenle dinlenmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle mesai saatlerinde uyku düzenlerine çok dikkat ettiklerinin altını çizen Uzşen, "Gemimiz tüm uluslararası sularda çalışan sismik gemilerdeki olanaklara sahip. Personelimiz televizyon seyredebiliyor, dinlenme salonunda oturup çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Kütüphanemiz, masa tenisimiz ve spor salonumuz var. Ayrıca internete erişim imkanımız var. Tüm personelimiz istirahat saatlerinde tüm bunlardan sınırsız şekilde faydalanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Uzşen, "Mavi Vatan" olarak kabul ettikleri bölgede görev yapmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti "Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdaheleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi. Bu süreç donanmamızın bizimle olmasıyla gemi çalışanları ve bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler de görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz dahi olmadı. 'Mavi Vatan' olarak kabul ettiğimiz bölgede görev yapmak bizim için gurur ve onur meselesi."

"PLANLI BAKIMIN ARDINDAN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Rutin olarak 35 günlük periyodun sonrasında planlı bakım ve tutum çalışmalarının ardından yapılacak testlerle operasyonlara hazırlandıklarını ifade eden Uzşen, "Bu planlı bakım ve tutum çalışmaları yapılıp ikmaller ve personel değişimi tamamlandığında Antalya açıklarında test seyri yapacağız. Akabinde kurum talimatıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis gemisinin kaptanı Cankat Uzşen

Uzşen, 2010'dan beri uzun yol kaptanı olarak çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Çalıştığım gemiler içinde yabancı ve Türkiye bayraklı gemiler vardı. Farklı ülkelere gidince onların sismik araştırma ve sondaj gemilerini görünce acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşünürdük. Bunu hayal ederdik. Sonrasında devletimizin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çalışmalarıyla bu gemilere kavuştuk. Kavuştuktan sonra bunlara bakarak acaba bir gün bizlere nasip olur mu Oruç Reis'te çalışmak derdik. Çabaladık, çok çalıştık, mesleğimizde doğru şekilde ilerledik. Bu sayede şimdi buradayız. Bu, benim ve personelimiz için büyük bir şans."

DÜNYADAKİ 5-6 ARAŞTIRMA GEMİSİNDEN BİRİ

Yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan Oruç Reis gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

YUNANİSTAN'LA GERİLİMİN ZİRVE YAPTIĞI GÜNLERDE NELER YAŞANDI

Öte yandan Cankat Uzşen, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz geriliminin zirve yaptığı günlerde neler yaşadıklarıyla ilgili de NTV'nin sorularını yanıtladı. Uzşen, kendisine yöneltilen sorulara şu cevapları verdi:

-Tansiyonun yükseldiği zamanlar oldu siz denizdeyken. Şunu açıklıkla söylemek gerekiyor, Türkiye ve hatta dünyanın gözü bir anlamda sizin geminize kilitlendi. Herkes ne olacak diye merak etti. İşte zaman zaman Ankara Atina arasında gerginlikler yaşandı. Bazı tacizler olduğunu biliyoruz. F16'lar havada uçtu. Siz gemininin içerisinde o esnada neler yaşıyordunuz? Böyle bir ortamda gemide olmak nasıl bir duyguydu böyle bir ortamda?

Ben önce genel bir bilgilendirme yapayım sonra da o konuya açıklık getireyim. Öncelikle sismik araştırma gemilerinde faaliyetleri sırasında iki tane sivil, ayrıca koruma ve destek amaçlı açık deniz romörkorü eşlik ediyor. Bizim durumumuzda bazı ülkeler bölgemizi sıcak çatışma alanı olarak adlandırıyor ama bizim Mavi Vatan olarak kabul ettiğimiz bölgede, aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı önlemler ve tedbirlerle beraber, operasyonumuz sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Devletimiz de herhangi bir olay yaşanmasına müsaade etmedi.

-Donanmayla birlikte hareket eden bir Oruç Reis gemisi vardı, bu herhalde bir özgüven vermiştir personelinize, o anlamda psikolojinizi nasıl etkiledi?

Gemimiz 2 sivil destek ve koruma gemisiyle çalışıyor, dünya genelinde böyle uygulama ama biz bunun dışında Türk donanmasına ait 6-10 arasındaki ayrıca geminin ayrıca bizimle beraber göreve gitmesiyle beraber, moral ve motivasyonumuz ekstra yükselttiğini gördük.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer