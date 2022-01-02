MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Genel
MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı.
MSB, topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı.
MSB, sosyal medya hesabından topçu birliklerinin gerçekleştirdiği top atışı görüntülerini paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Duysun bunu, kainatta herkes, kahraman Türk Topçusunun sesidir, bu heybetli, gürleyen ses" ifadeleri yer aldı.