Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı
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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.


Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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