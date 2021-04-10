Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK'lı 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK üyesi, 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı