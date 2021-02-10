MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
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MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

10.02.2021 11:22 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:29
MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.  

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

 


MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
MSB, 'Kış Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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