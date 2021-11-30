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MSB'den nefes kesen paylaşım

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

MSB'den nefes kesen paylaşım Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin zorlu deniz koşullarında icra ettiği görevlerden görüntüler paylaştı.

MSB'den nefes kesen paylaşım

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin zorlu deniz koşullarında icra ettiği görevlerden görüntüler paylaştı. Bakanlıkça paylaşılan görüntüler adeta nefes kesti.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ne kar, ne fırtına, ne de boran. Deniz Kuvvetlerimizin Kahraman Levendleri; zorlu hava şartlarında da hak, alaka ve menfaatlerimiz için fedakarca görev yapmaya devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den nefes kesen paylaşım

MSB'den nefes kesen paylaşım

MSB'den nefes kesen paylaşım

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Son Dakika Haberleri

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