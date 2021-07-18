SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
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SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MOTOSİKLETTE Avrupa Akrobasi Şampiyonası ile Türkiye Akrobasi Şampiyonası final yarışları Afyonkarahisar'da yapıldı.

MOTOSİKLETTE Avrupa Akrobasi Şampiyonası ile Türkiye Akrobasi Şampiyonası final yarışları Afyonkarahisar'da yapıldı. Toplam 16 sporcunun yarıştığı şampiyonalarda dereceye giren sporculara il protokolü tarafından ödülleri verildi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Motor Spor Merkezi'nde düzenlenen final yarışlarında motosiklet akrobatları, pistte hünerlerini sergiledi. Yarışlara katılan 16 sporcu, çeyrek ve yarı finaller ile finallerde 4'er dakikalık sürede jüriye kendilerini gösterdi.

Türkiye Akrobasi Şampiyonası'na 11, Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na 5 sporcu katıldı. Isınma turunun ardandan akrobatlar, final yarışlarında uluslararası jüriye maharetlerini göstererek puan aldı. Organizasyonda akrobatlar final etabında da seyir zevki yüksek performanslar sergiledi.

Yarışlar sonrasında motosiklet gösterisi yapıldı ardından da Avrupa şampiyonu olan Balaş Herzek ile ikinci Tamas Vegh ve üçüncü Zoltan Royor; Türkiye şampiyonu olan Bircan Polat ile ikinci Barış Özgür ve üçüncü Yusuf Yurdaer'e ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından verildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şampiyona sonunda yaptığı açıklamada müsabakaları kazasız tamamlayan akrobatları kutladı.

SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı
SPOR Motosiklette Avrupa ve Türkiye akrobasi şampiyonaları Afyonkarahisar'da yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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