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MotoGP'nin Katar'daki açılış etabı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

01.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:02
MotoGP'nin Katar'daki açılış etabı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6-8 Mart'ta başkent 'da gerçekleştirilmesi planlanan ilk etabın, Katar'ın koronavirüs sebebiyle 'ya uyguladığı seyahat kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, İtalya'dan direkt uçuşla gelen ya da son iki haftadır bu ülkede bulunmuş yolcular için Katar'da en az 14 günlük karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Moto2 ile Moto3 klasmanı takım ve sürücülerinin test sürüşleri için Doha'da bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, bu kategorilerdeki yarışların planlandığı gibi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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