Mostar'da şampiyonlar belli oldu

27.08.2019 12:41

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'de sezonun sondan bir önceki ayağında şampiyonlar belli oldu. Kayalıklardan buz gibi suya atlayan cesur sporcular, sezonun sondan bir önceki ayağında Bosna Hersek'in tarihi Mostar Köprüsü'nden muhteşem atlayışlar gerçekleştirdi. Adrenalin dolu yarışta erkeklerde ikinci sırada bitiren İngiliz Gary Hunt, kadınlarda ise zirvede bitiren Avustralyalı Rhiannan Iffland sezonu şampiyon olarak tamamladı. Hunt, toplamda 8. şampiyonluğuna ulaşırken Iffland ise üst üste dördüncü kez kazanarak yarış tarihine damga vurdu.



Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de şampiyonlar belli oldu. Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Bosna Hersek'in tarihi Mostar Köprüsü'nde yapıldı. Nefesleri kesen yarışı erkeklerde ikinci sırada tamamlayan Gary Hunt, kadınlarda ise zirvede bitiren Rhiannan Iffland sezonu şampiyon olarak tamamladı.



Mimar Sinan'ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından yapılan Mostar Köprüsü'nden gerçekleştirilen atlayışlar ülkede 1664 yılından beri süregelen bir gelenek. Genç erkekler hem cesaretlerini kanıtlamak hem de eğlenmek için uzun yıllardan beri kendilerini Neretva Nehri'nin sularına bırakıyor. Bu gelenek nedeniyle Bosna Hersek'te daha çok sevilen Red Bull Cliff Diving'i, Neretva Nehri kıyısında binlerce taraftar takip etti.



Adrenalin dolu yarışı erkeklerde sakatlıktan dönen Rumen Constantin Popovici kazandı. İngiliz Gary Hunt ikinci, Meksikalı Jonathan Paredes ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise şampiyonluğunu ilan eden Avustralyalı Rhiannan Iffland birinci sırada tamamlarken ABD'li Eleanor Townsend Smart ikinci, Kanadalı Lysanne Richard ise yarışı üçüncü sırada bitirdi.



Bu sonuçlarla beraber şampiyonluğu erken ilan eden 35 yaşındaki İngiliz Gary Hunt, toplamda 8. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkeklerde ikinci ve üçüncü sezonun son yarışında belli olacak. Meksikalı Jonathan Paredes 590 puanla ikinci, ABD'li Andy Jones ise 450 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Kadınlarda ise Avustralyalı Iffland, büyük bir farkla sezonu erkenden şampiyon olarak tamamladı. Üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşan Iffland, Red Bull Cliff Diving tarihine damga vurdu. Kadınlarda da ikincilik ve üçüncülük heyecanı sezonun son yarışı olan İspanya'da noktalanacak. Britanyalı Jessica Macaulay 540 puanla ikinci, Belaruslu Yana Nestsiarava da 510 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Red Bull Cliff Diving'de heyecan Bosna Hersek'in ardından 14 Eylül'de İspanya'ya taşınacak ve renkli şehir Bilbao'daki yarışla son bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA