MOSFED, 2023'te dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi arasında yer almayı hedefliyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yıl sonunda mobilya ihracatının 4 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Amacımız 2023'te dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi arasında yer almak.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yıl sonunda mobilya ihracatının 4 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Amacımız 2023'te dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi arasında yer almak." dedi.

MOSFED, uluslararası pazarda derinleşmek, marka algısı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 36 bin üyeden oluşan mobilya sektörünün temsilcileri, yol haritası belirlemek için çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Türk mobilya sektörünün dünya pazarındaki yeri, oluşturulmak istenen yeni marka algısı, izlenebilecek yollar konusunda katılımcılara bilgi verildi ve katılımcıların görüşleri alındı.

Güleç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz Türk mobilya sektörü olarak iyi, kaliteli ve çeşitli mobilyalar üretiyoruz ama dünya pazarından yeteri kadar pay alamıyoruz. Bir mobilya ülkesi olma derdimiz, bu işleri ileriye taşımakla ilgili bir heyecanımız var. Dolayısıyla biz sektörün çatı kuruluşu olarak bir yol haritası çıkartmamız gerektiğini, bu işin sadece Ticaret Bakanlığının destekleri ile yürüyemeyeceğini fark ettik. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesi, fikir birliğine varması, birlikte hareket etmesi, tek bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bunun arkasında da bir güç olması lazım. Federasyonumuzda sektörümüzün 36 bin üyesi temsil ediliyor. Bu gücü de federasyonumuzdan alabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

"2023 Stratejisi 1 Eylül'de hazır olacak"

Ahmet Güleç, yaz aylarını iyi değerlendirmek istediklerini ve her hafta sektör paydaşlarıyla yapacakları dijital ortamdaki toplantı serisine başladıklarını belirtti.

Yapılacak toplantılarda bir ya da iki konuyu paydaşların gündemine getireceklerini ve onların görüşlerini alacaklarını kaydeden Güleç, "Hedefimiz bu yaz dönemlerini iyi değerlendirip 1 Eylül'de strateji planımızı tamamlamak. Sonrasında da Ticaret Bakanımıza sunmak. Salgını eylül ayı itibarıyla azalacağını ve planımızı uygulamak için uygun bir zemin oluşacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleç, 2021 yılı sonunda mobilya ihracatının 4 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi. Yapılacak çalışmalarla üretim kapasitesinin 10 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkabileceğini vurgulayan Güleç, "Strateji planını yapmaktaki amacımız 2023'te dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi arasında yer almak." diye konuştu.

Çalışmanın amacının Türk mobilya sektörünün avantajlarını daha iyi kullanarak katma değer yaratmak olduğunun altını çizen Güleç, toplantı öncesi yapılan araştırmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Güleç, Türk mobilyasına ilişkin arama motorlarında yapılan arama sonuçlarına değindi.

Yapılan istatistiğe göre 12 aylık ve 90 günlük aramalarda kullanıcıların, "TurkishFurniture" ve "TurkeyFurniture" sözcüklerini kullanarak arama yaptığı, ancak kullanıcıların daha çok, "TurkeyFurniture" yazarak Türk mobilyasını aradığı bilgisini paylaşan Güleç, Türk mobilyasının dünyaca bilindiğini ancak dünya piyasasında güçlü bir algısının olmadığını ifade etti.

Güleç, markalaşmada izlenecek yolda Türk mobilya sektörünün yeni trendlere hızlı adapte olması, işini tutkuyla, kendini adayarak yapan kişilerden oluşması, pratik olması gibi olumlu yönlerine vurgu yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci