Morutan adım adım Galatasaray'a! Menajeri görüşmelerde son durumu paylaştı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Morutan için futbolcunun menajerinden yeni bir açıklama geldi. Rumen futbolcuyu 10 milyon euroya Galatasaray'a satabileceğini söyleyen Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin sözleri üzerinden konuşan menajer Florin Vulturar, "Becali'nin isteğiyle Galatasaray'ın önerdiği fiyat arasında çok büyük fark yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan Vulturar sosyal medyadan yaptığı sarı-kırmızı top paylaşımıyla taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray, Steaua Bükreş forması giyen Morutan'ın transferi için şartları zorlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun menajeri son açıklamasında görüşmelerin sürdüğünü ve orta yolun bulunmak üzere olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A GİTMESİ KARİYERİ AÇISINDAN BÜYÜK BİR ADIM OLUR"

Futbol Arena'nın haberine göre; Morutan'ın menajeri Florin Vulturar transfer için görüşmelerin olduğunu söyledi ve Rumen basınına şu açıklamaları yaptı:

Görüşmeler var. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Morutan'ın Galatasaray'a gitmesi kariyeri açısından büyük bir adım olur. Becali'nin isteğiyle Galatasaray'ın önerdiği fiyat arasında çok büyük fark yok.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Öte yandan Vulturar, sosyal medya hesabından yaptığı sarı-kırmızı top paylaşımıyla da görüşmelerin olumlu gittiğine dair sinyal verdi.

GIGI BECALI NE DEMİŞTİ?

FCSB Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Octavian Popescu, Florinel Coman, Andrei Cordea mutlaka oynayacaktır. Olimpiu Morutan'ın takımdaki yerini kaybetmesi muhtemel görünüyor. Olimpiu Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. Alexandru Cicaldau transferinden önce de bir kişi Darius Olaru için ne kadar istediğimi sordu, 10 milyon euro dedim ve konu kapandı. Galatasaray'ın Morutan'ı alacak parası var ama onu transfer etmek isterler mi bilmiyorum. Aslında oyuncu satmak istemiyorum. Ülke futbolu olarak gerideyiz, güçlü bir takım oluşturarak büyük takımları yenmek istiyoruz. Ancak Galatasaray 10 milyon euro verirse satarım" ifadelerini kullanmıştı.