Morinho: "Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında maç oynayacağız"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacaklarını söyledi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacaklarını söyledi.

Roma Teknik Direktörü Jose Morinho, yarın UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

İki takımın da üst düzey olduğunu belirten Morinho, "Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Herkes Konferans Ligi gibi düşünüyor ama bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. İki takımdan biri maalesef turu geçemeyecek ama her iki takımın da üst düzey takım olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Morinho, savunma oyuncuları Samalling'in sakatlığıyla ilgili olarak ise, "Ufak bir sakatlık geçirdi. Çok çalıştı, ona güveniyorum. Küçük bir ağrı hissetti, onun üzerinde çalışıyoruz. Ibanez ile Mancini oynayabilir, onlara da güveniyoruz" diye konuştu.

"Turu Roma'ya bırakmak istemiyoruz"

Morinho, Trabzonspor ile ilgili düşüncelerine yönelik ise şunları söyledi:

"Öncelikle tarih görüyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyon bir takım görüyorum. Organize bir takım görüyorum. Organize takımda kaliteli bir hoca ile oluyor. Büyük camia olduklarını hissediyoruz. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. Turu Roma'ya bırakmak istemiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz."

"Trabzonspor kaliteli bir takıma sahip"

Portekizli teknik adam, Peres, Gervinho ve Hamsik'in çok profesyonel oyuncular olduğunu belirterek, "Peres, Gervinho ve Hamsik üçü de çok profesyonel oyuncular. Peres'i zaten Roma'da herkes tanıyor. Ben tanımıyorum, geldiğimde gitmişti. İyi bir takım oyuncusu ve gerçek bir profesyonel. Gervinho ve Hamsik 33 yaşındalar ancak yaşlarını göstermiyorlar. Çok hızlı, iyi oyuncular. Gervinho özgür ve tekniğini oyuna yansıtabilen bir oyuncu. Hamsik defansif ve ofansif anlamda oyunu iyi yönetiyor. Trabzonspor kaliteli bir takıma sahip. Açıkçası bu maç Konferans Ligi maçına benzemiyor. Daha çok Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi Play-Off'una benziyor. Her iki takımın seviyesi de bunu gösteriyor."

"Cornelius oynayınca nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz"

Trabzonspor'da özel bir oyuncuya önlem almadıklarını da belirten Morinho, "Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık. Cornelius oynayanınca acaba nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz. O soru işareti. Bakasetas da iyi bir oyuncu, onu söyleyebilirim. Trabzonspor defanstan başlayan bir oyun kurma yapısına sahip. Bekler de bu oyun kurmaya dahil oluyorlar. Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı