'Mor deniz' lavantada hasat zamanı
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'Mor deniz' lavantada hasat zamanı

'Mor deniz' lavantada hasat zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de son zamanlarda dikim alanı artan ve halk arasında 'Mor deniz' olarak anılmaya başlayan lavanta hasat başladı.

Denizli'de son zamanlarda dikim alanı artan ve halk arasında 'Mor deniz' olarak anılmaya başlayan lavanta hasat başladı. Yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak nedeniyle lavanta üretiminde rekolte kaybı yüzde 50'lara yükseldi.

Denizli'de kekik ve adaçayından sonra en fazla üretimi yapılan tıbbı ve aromatik bitki lavantada hasat başladı. Çok yıllık bitki olan lavantanın özellikle kozmetik sanayi de birçok ürünün ham maddesi olduğunu yaş ve kuru olarak satışının yapıldığını anlatan gazeteci lavanta üreticisi Hasan Durna, kuru lavantanın geçen yıl kilogramının 25 TL'den yaşının ise 3,5 TL'den satıldığını belirtti.

Toprak seçiciliği olmayan lavantanın susuz olarak ta üretilebildiğini ilk beş yıldan sonra fazla bakım istemediğini anlatan Hasan Durna, "Çal bölgesindeki lavanta tarlalarımızda bugün itibariyle lavanta hasadını tamamladık. Bu sene istediğimiz yağışlar olmadı kuraklıktan lavanta üreticileri olarak fazlasıyla nasibimizi aldık. Üründe rekolte kaybımız yaklaşık yüzde 50'ler civarında. Yağış neredeyse dokuz aydır düşmedi. Yağan yağmur yağışları da 10 dakika yağdı çok şiddetli yağdı sel olup aktığı için toprağa bir faydası olmadı. Her şeye rağmen hasadımızı bitirdik. İnşallah tüccarda uygun fiyat verirse bir an önce elimizden çıkartıp önümüzdeki yıllara tekrar tarlamızı hazırlayacağız" dedi.

Denizli bölgesinde tıbbı ve aromatik bitkiler açısından kekik üretimi 172 bin dekar alanda birinci sırada, 3 bin 500 dekar alanda adaçayı üretimi ikinci sırada ve 2 bin dekar alanda lavanta üretimi üçüncü sırada yer alıyor. Bu ürünlerin kurusu yağları ve suları çıkartılarak satışı yapılıyor. - DENİZLİ

'Mor deniz' lavantada hasat zamanı
'Mor deniz' lavantada hasat zamanı
'Mor deniz' lavantada hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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