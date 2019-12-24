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Monaco Chelsea'yi Şoke Uğratıyor

2003-04 Şampiyonlar Ligi sezonunda Monaco yarı finalde Chelsea ile eşleştiğinde birçoklarına göre İngiliz temsilcisi favori olan taraftı. Ancak Monaco, ilk maçta evinde ağırladığı rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj sağlamıştı. Monaco'nun golleri Dado Prso, Fernando Morientes ve Shabani Nonda'dan gelirken Monaco ikinci maç sonunda finale çikan taraf olmustu.

24.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:17

2003-04 Şampiyonlar Ligi sezonunda Monaco yarı finalde ile eşleştiğinde birçoklarına göre İngiliz temsilcisi favori olan taraftı. Ancak Monaco, ilk maçta evinde ağırladığı rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj sağlamıştı. Monaco'nun golleri Dado Prso, Fernando Morientes ve 'dan gelirken Monaco ikinci maç sonunda finale çikan taraf olmustu.

Kaynak: Dugout

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