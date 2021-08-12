Molde-Trabzonspor

Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MoldeHakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno de Sa Martins (Portekiz)Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon,...