Molde-Trabzonspor
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Molde-Trabzonspor

Molde-Trabzonspor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MoldeHakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno de Sa Martins (Portekiz)Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon,...

Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Molde

Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno de Sa Martins (Portekiz)

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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