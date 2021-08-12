Molde-Trabzonspor
Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MoldeHakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno de Sa Martins (Portekiz)Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon,...
Norveç temsilcisi Molde ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Molde
Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno de Sa Martins (Portekiz)
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan