Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak
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Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak

Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, 'Toroslar OtoFest' ile klasik ve modifiye araç tutkunlarını buluşturacağı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, 'Toroslar OtoFest' ile klasik ve modifiye araç tutkunlarını buluşturacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) ile birlikte düzenlenecek olan festivalde otomobiller, teknik donanımları, ses sistemleri ve aksesuarlarıyla görücüye çıkacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek katılımcıların da yer alacağı festival, 12 Eylül Pazar günü saat 12.00'da Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve gün boyu sürecek.

Görsel bir şölene dönüşecek festivalde, 'Güzellik', 'Basık Araç' ve 'Desibel' kategorilerinde yapılacak yarışmalar da Mersinlilerin ilgisine sunulacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçenin tanıtımına da katkı sunduklarını söyledi. Bu hafta sonu Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) ile birlikte düzenleyecekleri festivale tüm hemşehrilerini davet eden Yılmaz, "Toroslar Otofest ile modifiye araç tutkunlarını ilçemizde ağırlayacağız. Toroslar Belediyesi olarak 7'den 70'e herkesi, ilgi alanlarına yönelik etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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