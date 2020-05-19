Mobius: "Türkiye toparlanma sürecine girecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mobius: "Türkiye toparlanma sürecine girecek"

Dünya dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.

Mobius:
19.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:54

Dünya dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mark Mobius, "Türkiye dünya çapında bir ticaret ülkesi. Bu süreçten sonra toparlanma başlayacaktır" dedi.

Mobius, Uluslararası İş Birliği Platformu'nun organize ettiği webinarda Covid 19'un dünya ekonomileri ve Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Mobius, "Salgın krizinde işin en kötü kısmını muhtemelen atlattık. Türkiye de bundan sonra toparlanmaya başlayacaktır. Türkiye'nin dünya çapında bir ticaret merkezi olduğunu, dünyanın her yeriyle ticaret yaptığını, önemli bir ekonomi olduğunu da unutmamak gerek. Ödemeler dengesi ve Türk Lirası konularında sıkıntılar var, ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Türk insanı çok çalışkan. İnanıyorum ki yatırımcıların ve halkın doğru yaklaşımı sayesinde bu sorunların üstesinden gelinecek ve ülke toparlanacak" dedi.

TL'deki değer kaybının ihracat özelinde fırsata çevrilebileceğine vurgu yapan Mark Mobius, "Türk lirası, Amerikan doları ve diğer para birimleri karşısında oldukça ucuzlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelere ihracatını arttırabilir. Diğer yandan, üretim Çin'den başka ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye de o ülkelerden biri. Bazı şirketler, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinden ve ülkede maliyetlerin yükselmesinden kaynaklanan tedarik sıkıntıları yaşıyor. Türkiye bu noktada bir çözüm olabilir. Diğer yandan salgınla birlikte özellikle tıbbi ekipman konusunda bir pazar oluştu. Türkiye bu pazarda Çin'i ikame edebilir" dedi.

Salgının dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili karamsar olmadığını söyleyen Mobius şöyle konuştu: "Bu konuda oldukça iyimser olduğumu söyleyebilirim. Bence yıl sonu itibarıyla ciddi bir toparlanma olacak, çünkü hükümetler ekonominin kepenklerini kapalı tutmaya devam edemeyeceklerini anladılar. Ekonomiye istediğiniz kadar para akıtın, insanlar harcama yapmazsa toparlanma olmaz. Dolayısıyla insanların işlerinin başına dönmesi, dışarı çıkabilmesi lazım. Sanıyorum bu meseleyi de aşı karnesi gibi bir şeylerle halledecekler. Sertifikası olanlar dışarı çıkabilecek, işe gidebilecek, alışveriş yapabilecek. Yıl sonu itibarıyla bu noktaya gelmiş olacağımızı düşünüyorum. Bazı ülkeler serbestleşme çalışmalarına başladı bile."

Salgın sürecinde insanların evlerinden iş yapma alışkanlığı kazandığını ve bunun da teknoloji sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Mobius, "Teknoloji şüphesiz ki hayatımızı, üretkenliğimizi sürekli iyileştiriyor, ürün ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Dolayısıyla hayatımızı muazzam şekilde etkilediği bir gerçek. Son dönemde iletişimin yaygınlaşması, yüksek hızlı haberleşme, internet ve şu an kullandığımız video konferans uygulaması gibi araçlar teknolojiye ivme kazandırmış durumda. 10-15 yıl öncesine kadar bunları yapamıyorduk. Yapabilsek bile şimdiki gibi ücretsiz ya da düşük maliyetli değildi. Tüm bu değişim, ülkeler ve bilhassa da şirketler nezdinde inanılmaz bir etkiye sahip. Teknolojiye ayak uyduramayan şirketler havlu atmak zorunda kalacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Haber
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinan Özen Hatice Çarpar Jennifer Lopez
Spor Lionel Messi Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Mobius: "Türkiye toparlanma sürecine girecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 15:55:01. #1.15#
title