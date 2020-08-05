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Mobilya sektörü temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaptı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Hedef pazar olarak ilan ettiğimiz ABD'de ihracatımız artıyor.

Mobilya sektörü temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaptı
05.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:35

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Hedef pazar olarak ilan ettiğimiz ABD'de ihracatımız artıyor. İsrail pazarımız çok iyi gidiyor. İngiltere çok büyük bir pazar konumuna erişiyor." ifadelerini kullandı.

Güleç yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörünün haziranda 310 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatının temmuz ayında 347 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Temmuz ayında bu yılın en yüksek dış satım rakamını yakaladıklarını belirten Güleç, "Hedefimiz, geçen yıl yapılan 3 milyar 481 milyon rakamının üzerine çıkarak 2020 yılını pandemi sürecine rağmen 4 milyar dolarla kapatmak. Sektörün hareketliliği şu an için iyi görünüyor. Aldığımız siparişler ve bağlantılarla üreticilerimiz yoğunlaştı. Sadece bazı ülkelerin pandemi nedeniyle kapıları kapatması bizi sıkıntıya sokabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Güleç, şunları kaydetti:

"7 ayda en çok ihracat yaptığımız ülkeler, Irak, Almanya, Suudi Arabistan, ABD, Libya, İsrail, Fransa, Romanya, İngiltere ve Katar. Hedef pazar olarak ilan ettiğimiz ABD'de ihracatımız artıyor. İsrail pazarımız çok iyi gidiyor. İngiltere çok büyük bir pazar konumuna erişiyor. Özellikle son 3-4 yılda Katar ile siyasi ilişkiler nedeniyle otel, iş hanı ve konutlarda Türk mobilyası tercih ediliyor. Libya bizim sürekli ihracat yaptığımız pazarların başında geliyor. Mobilya sektörünün iç pazarı da ihracat gibi şu anda çok güzel gidiyor. Ağustos ayı beklentilerimiz yüksek. İnşallah bu performans devam ederse hedeflerimizi yakaladığımız bir yıl olacak."

Kaynak: AA

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