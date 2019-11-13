Mobilya ihracatında hedef ilk 10'a girmek

13.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:08

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ocak-ekim döneminde yaklaşık 2,6 milyar dolar ihracat yapan Türk mobilya sektörünün hedefinin en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu belirtti.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk mobilya sektörü olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve en büyük payın Marmara Bölgesi'ne ait olduğunu ifade etti.

Mobilya ihracatının 2019'un 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik artışla yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu bildiren Güleç, söz konusu ihracatın yüzde 64'ünün Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Güleç, geçen yıl bu bölgeden yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracatın bu yılın aynı döneminde 123 milyon dolarlık artışla 1,6 milyar dolara çıkardıklarını kaydetti.

Türkiye genelinde yıl sonunda 4 milyar dolarlık mobilya ihracatı yapmayı hedeflediklerini belirten Güleç, şöyle devam etti:

"ABD, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Libya, İsrail, Katar, Almanya, BAE Marmara Bölgesi olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer almaktadır. Yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, çocuk karyolaları ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar en çok ihraç edilen ürün gruplarını oluşturmaktadır."

"Kilogram başına ihracat hedefimiz 7 dolar"

Ahmet Güleç, yılın 10 ayında kilogram başına ihracat rakamının 2,74 dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Marmara Bölgesi olarak katma değeri yüksek ürünler üretme iddiasıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ortalamasının üzerinde kilogram başına ihracat rakamlarına ulaştıklarını ifade eden Güleç, ekim sonu itibarıyla Marmara Bölgesi'nin kilogram başına ihracat değerinin 3,12 dolar seviyesinde seyrettiğini kaydetti.

Güleç, 2023 hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedefimiz; mobilyada kilogram başına ihracat değerini 7 dolara ulaştırmak. Bunun için yenilik, inovasyon ve tasarıma odaklanarak katma değerimizi artırabiliriz. Aslında son 10 yıldır Türk mobilyası, dünyaya konsept ürünler satmaya başladı. Dolayısıyla burada temel konu, teknolojiyi üretime entegre etmek. Bu bakış açısına sahip ülkeler, sektörde öne geçiyor. Bugün dünyanın 13. en çok ihracat yapan ülkesiyiz. Hedefimiz 2023'te 10 milyar dolara erişmek. İlk 10 ülke arasına girmek. Bütün bu hedefler tasarıma yatırım, Ar-Ge'ye yatırımdan geçiyor."

Kaynak: AA