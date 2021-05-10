MMA Türkiye'nin yönetim kadrosu belli oldu

MMA Türkiye| Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği'nin yönetim kadrosu açıklandı.

MMA Türkiye| Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği'nin yönetim kadrosu açıklandı.

MMA TR, Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği yönetim kadrosu, 6 Mayıs'ta gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında belirlendi. MMA Türkiye Başkanı Ahmet Pura; MMA Türkiye Başkan Yardımcıları Pepsi Co Dijital Transformasyon & Dijital Ürünler Kıdemli Müdürü Didem Namver, Kantar Medya Genel Müdür Yardımcısı Erdem Tolon, Defacto Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Handem Çelenkler; Genel Sekreter Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Özlem Sezgin ve Genel Koordinatör MMA TR ve MENA Bölge Direktörü Melis Ertem oldu.

Kurullar hakkında ise şu bilgiler verildi:

Yürütme Kurulları

2020 Mart ayında dernekleşme faaliyetleri tamamlanan MMA Türkiye, mobil mecralar üzerinden yürütülen pazarlama ve reklam faaliyetlerinin sürdürülebilir bir biçimde büyümesini desteklemek, bu alanda hizmet veren insan kaynağının eğitimine katkıda bulunmak, marka ve içerik sağlayıcılar için mobil ortamın kullanımını etkinliğini ve doğruluğunu belgelemek üzere araştırmalar yapmak ve bunu sektörün gelişimi amacıyla faydalanıcılara sunmak ve yine mobil mecraların etkin ve sorumlu bir şekilde kullanılmasına yönelik üyeleri nezdinde bir dijital pazarlama ekosistemi oluşturarak, üyelerini ve paydaşlarını etkileyen önemli sektörel sorunlar hakkında diyalog ve çözüm fırsatları geliştirmek amaçlarının en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla; Eğitim Yürütme Kurulu, Araştırma Yürütme Kurulu, Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Yürütme Kurulu, AI ve İnovasyon Yürütme Kurulu'nu kurdu. Her kurul, kendi alanlarında uzman olan yönetim kurulu üyelerinden seçilmiş isimler başkanlığında üye firmalardan gönüllü ekipler tarafından sektöre önderlik edecek çalışmalar yürütüyor.

Eğitim Yürütme Kurulu

Mediacom Dijital Medya Direktörü Levent Kasapoğlu, Eğitim Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine bu sene de devam edecek. 2021 yılı Eğitim Yürütme Kurulu faaliyetleri kapsamında; 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Kariyer Sohbetleri, MMA TR üyeleri ile üniversite öğrencilerini sanal platformda bir araya getirerek sektörün ünlü isimlerinin, öğrencilere samimi kariyer tavsiyeleri aktarmasına vesile olacak. Eğitim Yürütme Kurulu 2021 Faaliyetleri arasında 3. ve 4. Sınıf pazarlama ve reklamcılık öğrencilerine yönelik düzenlenecek 'Marketopia' Yarışması, Impact Etkinliği ile eş zamanlı gerçekleşecek Dijital Pazarlama Festivali, uluslararası fikir önderleri ve eğitim modüllerinin yer alacağı online eğitim platformu 'MM Academy' de yer alıyor. Kurul tarafından oluşturulan müfredat kapsamında Yeditepe ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde MMA - 'New Era in Digital Marketing' adı altında 2019 Güz Dönemi'nden bu yana Elvin Altun Noyan ve Serdar Çelik okutmanlığında Yönetim Kurulu Üyeleri ve ekiplerinin katılımlarıyla COOP dersleri verilmekte.

Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Yürütme Kurulu

Yeni üye kazanımları, üye ilişkileri ve MMA TR'nin tüm iletişim faaliyetlerinden sorumlu kurul; Araştırma, Eğitim, AI ve İnovasyon, Hukuk Yürütme Kurullarınca hayata geçirilen ve geçirilmesi hedeflenen aksiyonların sosyal medya hesapları ve basın mecralarında duyurulma stratejilerini de belirlemekle yükümlü. Mobil üreticiliğini ödüllendiren prestijli ödül programı olan SMARTIES'in bu seneki kategori ve içeriklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar kurul tarafından tüm hızıyla yürütülüyor. MMA Türkiye'nin pazarlama ekosistemine çeşitli sektör perspektiflerinin katkılarıyla gerçekleştirdiği en önemli etkinliklerinden kabul edilen IMPACT Türkiye, bu sene de Dijital Pazarlama ve Reklamcılık Festivali konsepti ile çeşitli etkinliklerle de desteklenecek ve etkinlik, sektör meraklılarını içeren geniş bir kitleye hitap edecek.

Araştırma Yürütme Kurulu

AdColony, Satış, Programatic BD, Instant Play & İşbirlikleri ve Büyüyen Pazarlar Direktörü Serdar Çelik Başkanlığında faaliyetleri yürütülen kurul, Medya Yatırım Araştırması, Influencer Adex Raporları, Reklamın Ekonomiye Katkısı, DMP Çalıştayı ve WARC Araştırmaları gibi sektöre ışık tutacak anket ve araştırmaların oluşturulması, sonuçların derlenmesi ve değerlendirilmesi görevlerinin yanı sıra, MMA Türkiye Bilinirlik Anketi'ni de geçtiğimiz ayda yayınladı. MMA TR Bilinirlik Anketi sonuçlarında göze çarpan hususlar arasında; MMA TR'nin iş dünyasında yüzde 93 bilinirliği olması ve aynı zamanda Araştırma Raporları ve mobil üreticiliği onurlandıran prestijli SMARTIES Ödülleri'nin MMA'in en çok ilgi gören programları arasında olduğu yer aldı.

AI ve İnovasyon Yürütme Kurulu

Modern pazarlama ekosisteminde 2021 senesinde teknolojik gelişmelerin de hızlandığı bugünlerde; Türkiye'de de yeni teknolojilerin ve yenilikçi sektörlerin tanıtılması amacıyla bu sene 360+ Medya Interaktif Kurucu Ortağı, Zehra Öney önderliğinde yeni kurulan AI ve İnovasyon Yürütme Kurulu; 5G, Bulut, AR, Futurizm, AI - Machine Learning, IoT, Blockchain alanlarında eğitimler, Fintech, FMCG, Otomotiv, Sağlık, Medya, Sanayi, Turizm, Tekstil, Bütünsel Şifa, Sanal Bilinç alanlarında sektörel paneller planlıyor.

Hukuk Yürütme Kurulu

Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Özlem Sezgin, Hukuk Yürütme Kurulu Başkanlığı'na bu sene de devam ediyor. Kurul, MMA TR Yönetim Kurulu Üyeleri'ni KVKK, BDDK, E-Ticaret gibi pazarlama ve reklamcılık sektörünü yakından ilgilendiren hukuki gelişmeler konusunda güncelliyor ve Mobil Mecralar Araştırma ve Pazarlama Derneği faaliyetlerinin yasal dayanağını inşa ediyor, ayrıca Hukuk Yürütme Kurulu, Kamu İletişimi'nden de sorumlu olacak.

DOT - Dijital Okuryazar Türkiye Strateji ve Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu hayata geçiyor

Pandemiden en çok etkilenen kitle olan 65 yaş üzeri için sektörel okuryazarlığı destekleyecek DOT - Dijital Okuryazar Türkiye Projesi'nin tanıtımı için hazırlıklar tamamlandı. Dijital okuryazarlıkta farklı sektörlerin işlendiği bir yol haritası olan DOT projesi, öncelikli olarak dijital finansal okuryazarlık alanında mobil ve internet kullanıcılarına güvenilir ve kolay erişilebilir eğitim kaynakları sunmayı hedefliyor. Daha sonra Perakende ve Telekom sektörlerinde okuryazarlığı geliştirmeyi hedefleyen DOT projesi kapsamında, hem sektörel hem de içerik bazını zenginleştirerek geniş kitlelere ulaşmayı ve bir anda dijitalleşen dünyada herkesin güvenle dijital platformları kullanabilecek derece okuryazar olması için çalışılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı