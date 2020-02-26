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MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:48
MKE Ankaragücü, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Oscar Scarione takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Tiago Pinto antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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