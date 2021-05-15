MKE Ankaragücü'nde Mert Topuz ilk Süper Lig maçına çıktı
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MKE Ankaragücü'nde Mert Topuz ilk Süper Lig maçına çıktı

MKE Ankaragücü'nde Mert Topuz ilk Süper Lig maçına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü'nün genç file bekçisi Mert Topuz, Süper Lig'deki ilk maçına bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabasıyla çıktı.

MKE Ankaragücü'nün genç file bekçisi Mert Topuz, Süper Lig'deki ilk maçına bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabasıyla çıktı.

MKE Ankaragücü'nün 2001 doğumlu kalecisi Mert Topuz, kariyerindeki ilk Süper Lig sınavını Alanyaspor'a karşı verdi.

Süper Lig'in 42. haftasında oynanan karşılaşmada forma şansı bulan Topuz, ilk lig maçına 11'de başladı. Teknik direktör Karaman'ın şans verdiği genç isim, hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarından alkış aldı. Küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü, Alanyaspor karşısına teknik direktör Hikmet Karaman liderliğinde az da olsa rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Puan durumunda bulunduğu yeri korumak isteyen Akdeniz ekibi ise Berk İsmail Kutlu, Umut Güneş ve Fatih Aksoy gibi pek forma şansı bulamayan isimlere yer verdi.

(Engin Yağcı - Yunus Emre Kartal/İHA)

MKE Ankaragücü'nde Mert Topuz ilk Süper Lig maçına çıktı
MKE Ankaragücü'nde Mert Topuz ilk Süper Lig maçına çıktı
MKE Ankaragücü'nde Mert Topuz ilk Süper Lig maçına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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