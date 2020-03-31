SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› MKE Ankaragücü, koronavirüs tanı kitlerini bekliyor - Spor
MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor

MKE Ankaragücü, koronavirüs tanı kitlerini bekliyor

Kulüp Başkanı Fatih Mert: Liglerin başlayacağını düşünmüyorum"Ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlasın""Planlama belli olmazsa futbolcularımızı tutma şansımız kalmaz"Ercan ATA - ANKARA, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Yönetim kurulu olarak aldığımız karar...

31.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:09
MKE Ankaragücü, koronavirüs tanı kitlerini bekliyor

Kulüp Başkanı Fatih Mert:  Liglerin başlayacağını düşünmüyorum

"Ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlasın"

"Planlama belli olmazsa futbolcularımızı tutma şansımız kalmaz"

Ercan ATA - ANKARA,

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin koronavirüs testlerini evlerinde yapacağız" dedi.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Başkan Mert, kulüp olarak koronavirüs konusunda aldıkları önlemleri, liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi ve ligdeki sıralamayla ilgili açıklamalarda bulundu."KORONAVİRÜS TESTLERİNİ KİT SAYESİNDE HERKESE EVİNDE YAPTIRACAĞIZ"Kulübe bağlı herkesin koronavirüs testlerinin, kitler sayesinde evlerinde yapılacağını ifade eden Fatih Mert, "Tüm sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde. Hepsinin sağlığı bizim için çok önemli. Sağlık ekibimizin bir çalışması var. Gelecek olan koronavirüs tanı kitlerini bekliyoruz. Biz hiçbir çalışanımızı, teknik kadromuzu, futbolcularımızı ve yöneticilerimizi hastanelere göndermeyeceğiz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda inşallah, cuma günü futbolcularımızın, çalışanlarımızın, teknik kadro ve yöneticilerimizin testlerini evlerinde yapacağız" diye konuştu."LİGLERİN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"Başkan Fatih Mert, ileri bir tarihe ertelenen liglerin Nisan ayı sonunda da başlayacağını düşünmediğini vurgulayarak, "TFF'nin UEFA ile yapacağı görüşmenin ardından kulüpler Birliği ve TFF yönetimi, Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelecek. Tahminimce Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre ligler ve diğer branşlarla ilgili kararlar alınacak. Şahsi görüşüm, liglerin belirtilen süre içinde başlamayacağı. Ancak devletimizin alacağı kararlara saygılıyız" şeklinde konuştu."LİGLER GELECEK YIL AYNI TAKIMLARLA VE AYNI KADROLARLA TEKRARLASIN"MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, şampiyonluk için de hakkaniyetli bir karar alınması gerektiğini belirtirken, "Hiç olmazsa tüm ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlasın" dedi.Fatih Mert, şunları söyledi;"Ligle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Ancak şahsi fikrim, lig bitirilsin. Küme düşme olmasın. Şampiyonluk için hakkaniyetli bir karar alınsın. ya da gelecek yıl lig 21 takımla oynansın. Hiç olmazsa tüm ligler gelecek yıl aynı takımlarla ve aynı kadrolarla tekrarlansın. Dünya bu sorunla mücadele ediyor ve sürenin ne kadar olacağı belli değil. Önce insan sağlığı.""PLANLAMA BELLİ OLMAZSA FUTBOLCULARIMIZI TUTMA ŞANSIMIZ KALMAZ"

Liglerin ertelenmesi sonrası futbolcuların sözleşme süreleriyle ilgili yaşanacak sorunlara da değinen Fatih Mert, "Futbolcularımızın hiçbirinden parasal bir sorun gelmedi. Ödemelerini aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Ancak çok daha büyük bir sorunumuz var. 31 Mayıs itibariyle 1 sözleşmesi biten ve 6 kiralama süresi sona erecek futbolcularımız var. UEFA VE TFF'in alacağı kararları bekliyoruz. 31 Mayıs'a kadar radikal bir karar alınıp, ne tür bir planlama yapıldığını bizlere acilen bildirmeleri lazım. Yoksa tüm takımlar gibi biz de çok büyük bir kaos yaşayacağız diye düşünüyorum. Planlama belli olmazsa futbolcularımızı tutma şansımız kalmaz" diyerek sözlerini tamamladı.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Spor
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
G.Saray'a Babel'den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi Spor
G.Saray'a Babel'den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu Spor
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural'dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk Spor
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural'dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti Spor
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
'Terim korona olmadı' yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi Spor
"Terim korona olmadı" yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa...
Mesut Özil baba oldu
Mesut Özil baba oldu
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim
'Evde kal' çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
"Evde kal" çağrısı yapan Grealish, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı!
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Defne Samyeli Chloe Loughnan Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Arda Turan Tamer Tuna Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü, koronavirüs tanı kitlerini bekliyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 13:58:39. #1.15#
title