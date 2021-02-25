Mislicom 3.Lig Ofspor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ofspor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki Ofspor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ofspor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OFSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ofspor - Kızılcabölükspor maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

OFSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ofspor - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OFSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

OFSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

NABİ İZCİ(Hakem)

İLKER AYTEN(1. Yardımcı Hakem)

ADNAN AKBULUT(2. Yardımcı Hakem)

UĞUR BAYDEMİR(Dördüncü Hakem)

BİLAL YAZICI(Gözlemci)

OKAN BARIŞ CEMİLOĞLU(Temsilci)