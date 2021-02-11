Mislicom 3.Lig Ofspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ofspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:44
Mislicom 3.Lig Ofspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ofspor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki Ofspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ofspor - Artvin Hopaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OFSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ofspor - Artvin Hopaspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

OFSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ofspor - Artvin Hopaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OFSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

OFSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK FİLİK(Hakem)

FATİH KARATAĞ(1. Yardımcı Hakem)

CANER EROĞLU(2. Yardımcı Hakem)

İSA MAVİŞ TAZEGÜL(Dördüncü Hakem)

İLKAY AYDIN(Gözlemci)

SİNAN IŞIK(Temsilci)

LEVENT ÇAKMUR(Temsilci)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 00:44:29. #1.14#
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