Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 00:58 | Son Güncelleme: 11.02.2021 01:02
Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN BASIK(Hakem)

BORAN TURHAN(1. Yardımcı Hakem)

ŞÜKRÜ MERT(2. Yardımcı Hakem)

GİRAY ŞAYLAN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA SEVİM(Gözlemci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Uzay İzmir Milli Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 01:15:20. #1.15#
title