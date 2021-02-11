Mislicom 3.Lig Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çengelköy Futbol Yatırımları - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN BASIK(Hakem)

BORAN TURHAN(1. Yardımcı Hakem)

ŞÜKRÜ MERT(2. Yardımcı Hakem)

GİRAY ŞAYLAN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA SEVİM(Gözlemci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)