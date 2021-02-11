Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çarşambaspor - Yalovaspor maçıdır. Peki Çarşambaspor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çarşambaspor - Yalovaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇARŞAMBASPOR - YALOVASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çarşambaspor - Yalovaspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - YALOVASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çarşambaspor - Yalovaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - YALOVASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Samsun'da oynanacak.

ÇARŞAMBASPOR - YALOVASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BATUHAN KOLAK(Hakem)

SERHAT SAĞIR(1. Yardımcı Hakem)

ARİF DİLMEÇ(2. Yardımcı Hakem)

BERKAN GÜLER(Dördüncü Hakem)

MAHMUT KOCA(Gözlemci)

FATİH DOKSANOĞLU(Temsilci)

ÖNDER HAKAN EMEN(Temsilci)