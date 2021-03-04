Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Zonguldak'ta oynanacak.
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
BURAK OLCAR(Hakem)
TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)
VEDAT HOŞNAM(2. Yardımcı Hakem)
EMRE YÜKSEL(Dördüncü Hakem)
MÜMTAZ KAPLUHAN(Gözlemci)
OKAN KAPLAN(Temsilci)