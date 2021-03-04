Mislicom 2.Lig Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Zonguldak'ta oynanacak.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK OLCAR(Hakem)

TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)

VEDAT HOŞNAM(2. Yardımcı Hakem)

EMRE YÜKSEL(Dördüncü Hakem)

MÜMTAZ KAPLUHAN(Gözlemci)

OKAN KAPLAN(Temsilci)