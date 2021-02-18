Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 24. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞANLIURFASPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor maçı 18 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

ŞANLIURFASPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VOLKAN OKUR(Hakem)

MEHMET GÖKHAN CEYLAN(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET MUNİR DADI(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN GÜRBÜZ(Dördüncü Hakem)

BURAK CEM TAHİROĞLU(Gözlemci)

BARIŞ KEZER(Temsilci)

GÖKHAN KURT(Temsilci)