Mislicom 2.Lig Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 25. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

HEKİMOĞLU TRABZON - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maçı 24 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

HEKİMOĞLU TRABZON - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

HEKİMOĞLU TRABZON - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM SARITAŞ(Hakem)

VURAL GÜL(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN COŞAR(2. Yardımcı Hakem)

ALİ KILIÇ(Dördüncü Hakem)

SERKAN GENÇERLER(Gözlemci)

İBRAHİM TAN(Temsilci)

MURAT KÖMÜRCÜ(Temsilci)