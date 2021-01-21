Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı 21 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı erteleme maçıdır. 16. haftanın erteleme maçıdır. Maç bugün oynanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Afyon'da oynanacak.

AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALİRIZA ALTUNBAKIR(Hakem)

MEHMET SALDIRANER(1. Yardımcı Hakem)

YASİN KILIÇ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK FİLİK(Dördüncü Hakem)

MURAT TÜRKER(Gözlemci)

YAŞAR ÇATAL(Temsilci)

MUSTAFA PEKTAŞ(Temsilci)