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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 14. hafta erteleme maçında Sigortam.net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 67-59 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 14. hafta erteleme maçında Sigortam.net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 67-59 yendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Sigortam.net arasındaki müsabaka, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. İlk çeyreği 18-16, ilk yarıyı ise 38-33 geride tamamlayan Sigortam.net, ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçen konuk takım, salondan 67-59 galip ayrıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 14. hafta erteleme maçında Sigortam.net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 67-59 yendi.

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