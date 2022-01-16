Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 14. hafta erteleme maçında Sigortam.net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 67-59 yendi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 14. hafta erteleme maçında Sigortam.net, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 67-59 yendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Sigortam.net arasındaki müsabaka, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. İlk çeyreği 18-16, ilk yarıyı ise 38-33 geride tamamlayan Sigortam.net, ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı.
Müsabakanın üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçen konuk takım, salondan 67-59 galip ayrıldı.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri