Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1
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Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1

30.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:36
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Osmaniyespor FK, 14 puanla 13. sıradaki yerini korurken, 29 puanda kalan Karşıyaka ise 4. sıraya geriledi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Şeref Taştan xx, Emin Barlas xx, Mustafa Burak Kuş xx

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xxx, Gencay Erten xx (Hamit Bayraktar dk. 88?), Mustafa Öztürk xx (Atakan Ekiz dk. 90 ?), Kerim Bölük xxx, Erkan Çam xx, Sırat Yeşilördek xx (Samet Efe Balçık dk. 90 ?), Fatih Taşdelen xx (Sidar Ceylan dk. 90 ?), Yavuz Koç xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Bekir Can Kara xxx, Onur Kızıltaş xxx

Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xxx, Hakan Kuş xxx, Battal Demirbilek xx (Mustafa Çalışkan dk. 61 xx), Özkan Duman xx, Batuhan Kara xx (Oğuz Erk dk. 78 xx), Abdullah Cihan Ethemoğlu xx, Caner Cengiz xx, Anıl Çıracı xx, İlyas Kahraman xx (Kerem Dönertaş dk. 78 xx)

Goller: Onur Kızıltaş (dk. 38), Yavuz Koç (dk. 57), Atakan Ekiz (dk. 90) (Osmaniyespor FK), Hakan Kuş (dk. 31) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Gencay Erten, Kerim Bölük, Mustafa Öztürk (Osmaniyespor FK), Mustafa Aşan, Cenk Özbey (Karşıyaka) - OSMANİYE

Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 Karşıyaka: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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