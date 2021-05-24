2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı

2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek Misli.com 2. Lig'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan törenle kupasını aldı.

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldiği İskenderun Futbol Kulübü ile normal süresi 2-2 berabere tamamlanan müsabakada penaltılarda 3-2 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen taraf oldu. Müsabakanın tamamlanmasıyla büyük sevinç yaşayan Bucasporlu futbolcular, düzenlenen törende kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik'ten aldı. - İSTANBUL

2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 23:34:54. #1.13#

title