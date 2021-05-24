2. Lig'e yükselen Bucaspor 1928 kupasını aldı

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek Misli.com 2. Lig'e yükseldi.

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek Misli.com 2. Lig'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan törenle kupasını aldı.

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldiği İskenderun Futbol Kulübü ile normal süresi 2-2 berabere tamamlanan müsabakada penaltılarda 3-2 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen taraf oldu. Müsabakanın tamamlanmasıyla büyük sevinç yaşayan Bucasporlu futbolcular, düzenlenen törende kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik'ten aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı