Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 0
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Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 0

26.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:25
Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 0

2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi.

2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi.

Stat: Devrek

Hakemler: Tolga Sancak xx, Yiğit Çamlı xx, Ertan Demirci xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Emre x (Oktay 85 ?), Hakan xxx, İlker xx, Aykut xx, Ali Fırat x (Berkan dk. 82 ?), Hüseyin x (Neşet dk. 69 x), Sinan Uzun xx, Serbay xx, Murat xx, İhsan Furkan xx

Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin xx, Mehmet xx, Salih xx, Nafican xx, Ertuğrul xx, Kerem xx, Onur xx, Umut xx, Mikail xx, Cengiz x (Yılmaz dk. 80 ?), Sinan xx

Gol: Hakan Çevik (dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Hüseyin, İlker, Murat, Aykut (Zonguldak Kömürspor), Mehmet, Umut, Salih (Çorum Futbol Kulübü) - ZONGULDAK

Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 0
Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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