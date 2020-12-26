Misli.com 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 Çorum Futbol Kulübü: 0
2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi.
2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi.
Stat: Devrek
Hakemler: Tolga Sancak xx, Yiğit Çamlı xx, Ertan Demirci xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Emre x (Oktay 85 ?), Hakan xxx, İlker xx, Aykut xx, Ali Fırat x (Berkan dk. 82 ?), Hüseyin x (Neşet dk. 69 x), Sinan Uzun xx, Serbay xx, Murat xx, İhsan Furkan xx
Çorum Futbol Kulübü: Hasan Hüseyin xx, Mehmet xx, Salih xx, Nafican xx, Ertuğrul xx, Kerem xx, Onur xx, Umut xx, Mikail xx, Cengiz x (Yılmaz dk. 80 ?), Sinan xx
Gol: Hakan Çevik (dk. 90+3) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hüseyin, İlker, Murat, Aykut (Zonguldak Kömürspor), Mehmet, Umut, Salih (Çorum Futbol Kulübü) - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı