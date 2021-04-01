Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor

Süveyş Kanalı'nı kapatan Ever Given isimli dev gemi dünya ticaretine ağır darbe vurdu. Mısır, deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan geminin yol açtığı zararın tazmini için geminin ait olduğu firmadan en az 1 milyar dolar talep edileceğini belirtti. Hasarın boyutunu belirlemek için birer denizci, hukuk görevlisi, mühendis ve tazminat uzmanının görevlendirildiğini açıklayan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, soruşturmanın en az 1 hafta süreceğini kaydetti.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır'daki Sada el-Beled televizyonunda katıldığı bir programda, gemi krizine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İdaresinin karaya oturan gemiyi 6 günün ardından herhangi bir can kaybı veya gemi ekipmanında zarar oluşmadan kurtardığını söyleyen Rabi, ancak kurumun bir günde milyonlarca dolar kaybettiğinin altını çizdi.

Rabi, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamındaki komisyonda, Süveyş Kanalı'nın deniz trafiğinin kesintiye uğradığı süre boyunca meydana gelen hasarın boyutunu belirlemek için bir denizci, bir hukuk görevlisi, bir mühendis ve bir tazminat uzmanının yer aldığını kaydetti.

SORUŞTURMA EN AZ 1 HAFTA SÜRECEK

Kanaldaki seyrüseferin 6 gün boyunca kesintiye uğramasının yanı sıra karaya oturan geminin yüzdürülmesi sırasında kullanılan makine ve araçların yıpranma payı, ekipman ve teçhizat hasarı, teknik ekiplerin ve mühendislerin sürekli mesaisi göz önüne alındığında gemi krizinin maliyetinin 1 milyar doları geçtiğine işaret eden Rabi, "Kanal İdaresi, karaya oturan geminin sahibi olan firmadan 1 milyar doları aşan zararın tazminini talep edecek" dedi. Rabi ayrıca soruşturmanın en az bir hafta süreceğini yineledi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Rabi, daha önceki açıklamasında, soruşturma için kurum bünyesinde bir komisyon oluşturulduğunu ve yük gemisinin soruşturma tamamlanana kadar alıkoyulacağını duyurmuştu.