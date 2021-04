Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor

Süveyş Kanalı'nı kapatan Ever Given isimli dev gemi dünya ticaretine ağır darbe vurdu. Mısır, deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan geminin yol açtığı zararın tazmini için geminin ait olduğu firmadan en az 1 milyar dolar talep edileceğini belirtti. Hasarın boyutunu belirlemek için birer denizci, hukuk görevlisi, mühendis ve tazminat uzmanının görevlendirildiğini açıklayan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, soruşturmanın en az 1 hafta süreceğini kaydetti.

Kanal İdaresinin karaya oturan gemiyi 6 günün ardından herhangi bir can kaybı veya gemi ekipmanında zarar oluşmadan kurtardığını söyleyen Rabi, ancak kurumun bir günde milyonlarca dolar kaybettiğinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARAR

Süveyş Kanalı'nın kapalı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu. Mısır'ın günde yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Kanal İdaresinin politikasına göre ise kurum, kanaldan geçen gemilerde meydana gelebilecek herhangi bir arıza, kaza ya da zarardan sorumlu değil. Bu nedenle kanalda bekleyen gemilerin sahipleri, gemileri kiralayanlar, nakliyat şirketleri, nakledilen ürünlerin sahipleri gibi konuyla alakalı diğer tüm kesimlerin yaşadığı zararların da kim tarafından ve nasıl telafi edileceği belirsizliğini koruyor. Sigorta şirketlerinden de henüz gemi krizinin neden olduğu maliyetle ilgili net bilgiler elde edilemedi.

Ekonomi uzmanları kaza nedeniyle gerek Süveyş Kanal İdaresi gerekse diğer kesimlerin uğradığı zararın telafi edilmesinin aylar sürebileceğini yorumları yapıyor.