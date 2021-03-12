Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike terör listesine alındı
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Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike terör listesine alındı

12.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:14

Mısır'da Yargıtay, eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike'nin, 2023 yılına kadar terör listesine alınması karar verdi. İhvan'a üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebuterike, yaklaşık dört yıldır yurt dışında yaşıyor.

Mısır'da yayımlanan Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Yargıtay, 2018 yılında Ceza Mahkemesinin, eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 1528 kişinin, "5 yıllığına terör listesine alınması" kararına yapılan itiraza ilişkin hükmünü açıkladı.

YARGITAY SON KARARI VERDİ

Yargıtay, söz konusu kişilerin, 1 Mayıs 2023'e kadar terör listesine alınması kararını yerinde buldu. Ebuterike dışında haklarında hükmün kesinleştiği kişiler arasında, demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve vefat eden eski Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in oğulları ile yurt dışında bulunan İhvan yöneticilerinden Mahmud Hüseyin ve hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet de yer alıyor.

4 YILDIR YURT DIŞINDA YAŞIYOR

İhvan'a üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebuterike, yaklaşık dört yıldır yurt dışında yaşıyor. Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin yurt dışına çıkışı veya ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Ebuterike'nin mal varlığına da daha önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el koyulmuştu.

Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebuterike terör listesine alındı
Haber Yorumları (1)
DEDİ: İhvan Mısır halkının yüzde 60 70 sini temsil ediyor onun için terör örgütü muamelesi yapıyorlar.
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