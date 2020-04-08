MIP'den liman işlemlerinde korona indirimi MERSİN (İHA) – Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), korona virüs salgını nedeniyle yürütülen mücadeleye katkı vermek amacıyla bazı liman işlemlerinde yüzde 50'ye varan indirime gitti.

MERSİN (İHA) – Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), korona virüs salgını nedeniyle yürütülen mücadeleye katkı vermek amacıyla bazı liman işlemlerinde yüzde 50'ye varan indirime gitti.

MIP, korona virüsün (Covid 19) etkisini artırmaya başladığı günlerden itibaren limanda aldığı önlemlere devam ederken, ekonomiye katkı sağlayacak bazı uygulamaları da hayata geçirdi. Covid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntıları en aza indirmeyi hedefleyen MIP, limandaki bazı işlemlerde indirim yaptı. MIP'den yapılan açıklamaya göre, gemiden gemiye ihrakiye tedariki ile sınır kapılarındaki uygulamalar sebebiyle limanda bekleyen transit yüklerde destek olmak amacıyla indirime gidildi.

Gemiden gemiye ihrakiye tedarikinde yüzde 40 indirim

MIP, gemiden gemiye ihrakiye tedarikinde yüzde 40 indirim uygulayacak. 2 Nisan'da başlayan indirim 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. İndirimi bazı koşullara bağlayan MIP, şu açıklamayı yaptı:

"Tedarikçi firmaların deniz kirliliğine karşı geçerli sigortaları olması; resmi makamlardan gerekli izinlerin alınmış olması ve bir seferde 500 ton ve üzeri tedarik yapılması koşulları ile MIP fiyat listesi ve özel koşullarında yer alan 'Müşteri tarafından tedarik edilen ihrakiyenin, kendilerine ait mekanik cihazla gemiye yüklenmesi' tarifesi üzerinden 'gemiden gemiye' verilmesi ve tedarikin gemi operasyonu süresince tamamlanarak yakıt alan geminin rıhtımdan ayrılışını geciktirmeyecek şekilde

yapılması halinde yüzde 40 indirim uygulayacaktır."

Limanda bekleyen transit yüklerde yüzde 50'ye varan indirim

Öte yandan MIP, Covid-19 salgını nedeniyle sınır kapılarında alınan önlemler sonucunda transit rejimine tabi yüklerin sevk işlemlerinde yaşanan beklemeler karşısında destek olmak amacıyla da Mersin Limanı'ndan karayolu ve demiryolu ile çıkış yapan veya yapacak olan transit rejime konu konteynerlerin ardiye tutarları ve transit yük taşıyan araçların fuzuli işgaliye ücretlerinde indirime gitti. 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak indirime göre Transit Konteyner Ardiye Dry konteynerde 1-7 gün arası ücretsiz, 8-15 gün arası yüzde 25, 16 gün ve üzerine ise yüzde 50 indirim uygulanacak. Soğutma tertibatlı (reefer) konteynerde de indirim tutarları 1-7 gün arası yüzde 20, 8-15 gün arası yüzde 30, 16 gün ve üzeri yüzde 50 olacak. Transit araç fuzuli işgaliye ücretlerinde ise yüzde 50 indirim uygulanacak. - MERSİN

Kaynak: İHA