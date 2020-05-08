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Minyatür sebzelere talepte 'korona' artışı

Minyatür sebzelere talepte 'korona' artışı
08.05.2020 08:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:09

ANTALYA'nın sıra dışı tarım ürünlerinden minyatür sebze ve meyveler, hem hiç zirai ilaç kullanılmıyor olması, hem de daha leziz olmaları nedeniyle koronavirüs sürecinde online satışlarda talep patlaması yaşadı.

ANTALYA'nın sıra dışı tarım ürünlerinden minyatür sebze ve meyveler, hem hiç zirai ilaç kullanılmıyor olması, hem de daha leziz olmaları nedeniyle koronavirüs sürecinde online satışlarda talep patlaması yaşadı.

Antalya'nın Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçesinde kış ve yaz dönemi 12 ay üretimi yapılan minyatür sebzelere olan talep, koronavirüs sürecinde 4-5 kat artış gösterdi. Minyatür sebze üretiminin yanı sıra, bazı turunçgil ürünlerin de minyatür üretimi yapılmaya başlandı.

MİNİ ÜRETİMKoronavirüs sürecinde Antalya ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki tüm çiftçiler gibi üretime ara vermeden devam ettiklerini belirten Erüst Tarım Genel Müdürü Mustafa Erüst, "Çiftçi bir aileden geliyoruz ve dördüncü kuşak olarak üretimimizi 'minyatür' veya 'mini' olarak adlandırdığımız farklı bir boyuta taşıdık. Türkiye'nin tarım başkenti Antalya'da özellikle kış döneminde ve örtüaltında her türlü sebze üretimi mevcut. Biz ise tüm bu sebzeleri minyatür olarak üretiyoruz" dedi.15'İ AŞKIN ÜRÜNKoronavirüs sürecinde mini sebzeler, yeşil yapraklı ürünler ve hazır paket salata taleplerinde ciddi artış olduğunu belirten Mustafa Erüst, "Sarı ve yeşil kabak, patlıcan, havuç, marul, salatalık, ıspanak, kırmızı ve yeşil yedikule marul, kırmızı ve sarı çeri domates, biber, kereviz, enginar, roka, turp ve boncuk domates şeklinde 15'i aşkın mini ürünümüz var" diye konuştu.SÜPERMARKETLER VE ONLİNE SATIŞMini ürünlerde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanımı olmadığını belirten Erüst, "Tamamen doğal olduğu için önceki süreçte de talep vardı, ama bu süreçte daha fazla talep gelmeye başladı. Paketlenmiş, sağlıklı, güvenilir ve kalite belgeli ürünler. Bu özellikleri de çok soruluyor. Satış olarak süpermarketler ve online satış sistemimizle devam ediyor" dedi.KORONADA TALEP 4-5 KAT ARTTIKorona sürecinde online satışın normal döneme göre 4-5 kat arttığını anlatan Erüst, "Online satışta insanlar güvenilirlik açısından sertifikalı ürünler istiyor. Bunları gördükten sonra da alımlar arttı. Antalya, İstanbul, İzmir ve Ankara'da kendi kargo ağımızı da bir ay içinde oluşturuyoruz. Böylece en geç üç gün içinde ürünlerimizi sofralara ulaştırabileceğiz" diye konuştu.MİNİ LİMON VE KAMKAT

Mini sebzelerin yanı sıra, mini limon ve portakalın küçüğü olarak da adlandırılan kamkat da bulunduğunu belirten Erüst, mini sebzelerin ağırlıklı Rusya olmak Arap ülkelerine gönderildiğini, koronavirüs nedeniyle ihracatın durduğunu kaydetti. Erüst, fiyatların ise paket olarak 6-7 liradan satışa sunulduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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