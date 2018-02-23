Miniklerden Afrin Operasyonunda Görev Yapan Askerlere Mektup

Minikler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı başlatılan " Zeytin Dalı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçik için mektuplar yazdı. Miniklerin kaleme aldığı o mektuplar Afrin'deki askerlere ulaştırılmak üzere Kilis'teki komutanlara teslim edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" 1 ayı aşkın süredir devam ederken harekata destek de sürüyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi de harekata destek vermek için Eyüpsultan Meydanı'nda cuma namazı sonrası basın açıklaması yaptı. Açıklamada askerlerin harekatı başarıyla tamamlayacağına inanıldığı ifade edilirken, askerler için dualar edildi. Ardından ismini Afrin şehidi Musa Özalkan'dan alan Rami Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi öğrencilerinin askerler için mektup yazdığını dile getirildi. Miniklerin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yazdığı mektuplar ise Başkan Remzi Aydın'a teslim edildi. Bir öğrencinin askerler için yazdığı mektubu okuması ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Öğrencilerin yazdığı mektupların Afrin'e ulaştırılması için ise 25 Şubat pazar günü ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da yer aldığı bir heyet ile sınır bölgesi Kilis'e hareket edecek. Kilis'teki askeri birliklere teslim edilen mektuplar Afrin'deki askerlere ulaştırılacak.

"Mehmetçik'imizin adına komutanlarımıza teslim edeceğiz"

Miniklerin kendi çocuklarını da bu duyarlılıkla yetiştireceğini ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüpsultan yıllardır bizim ümmetimizin manevi bir şemsiyesi olmuştur. Bu anlamda aynı işleviyle hareket ediyoruz. Herkesimden insanlarımız Afrin'deki Mehmetçiğimizin mücadelesinin arkasında olduğunu dualarıyla bugün burada beyan etmiş oldular. Dolayısıyla onların minik yüreklerini sıcaklığını taşıyacağız. Eyüpsultanımızın her kesiminden insanlarımızla beraber gideceğiz. Orada Mehmetçiğimizin adına komutanlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

"Gururlu ve güzel hissediyorum"

Afrin'deki askerlere mektup yazan Rami Şehit Musa Özalkan Bilgi Evi öğrencilerinden Yasin Dik, "Okul olarak mektup yazdık. Bunları teslim ettik, gururlu ve güzel hissediyorum" dedi. - İSTANBUL