Minikler, Coşku Dolu Bir Zafer Turnuvası Yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla minikler arasında bir futbol turnuvası düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla minikler arasında bir futbol turnuvası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen turnuvaya, '30 Ağustos Minikler Zafer Kupası' adı verildi. 2013-2014 doğum tarihli 4 takımın minik sporcuları coşku dolu bir turnuvaya imza attı. Turnuvanın kazananı Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu oldu.

Minikler sahada ter döktü

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yapılan turnuvada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu, Inter Academy Turkey, Altınordu Futbol Okulu ve Galatasaray Futbol Okulu yer aldı. Her takımın minik sporcuları ikişer müsabakada ter döktü. 20'şer dakikalık 2 devreden oluşan ilk müsabakalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu, Galatasaray Futbol Okulu'nu 5-3 mağlup etti. Inter Academy Turkey ise Altınordu Futbol Okulu miniklerini 8-0 mağlup etti. Birincilik için karşılaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu ile Inter Academy Turkey karşılaşmasında da kazanan 2-1'lik skorla Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu oldu. Böylelikle üst üste iki galibiyet alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu'nun minik sporcuları turnuvanın birincisi oldu.

Aileler turnuvayı heyecanla izledi

Minik sporcuların büyük keyif yaşadığı turnuvada aileler de yer alarak, çocuklarının coşkusuna ortak oldu. Turnuvanın sonunda sporun barış ve kardeşliği özendirmesi amacıyla her takıma kupa dağıtılarak tüm minik sporculara madalya takıldı.

"Bizim için hepsi birinci"

Turnuvayı planlarken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çocuklarla birlikte kutlamayı amaçladıklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, "7-8 yaş grubunda uzun süredir hareket etmeyen çocuklarımızı turnuva düzenleyerek hareket ettirelim istedik. Aslında bir şampiyon yok bugün. Çünkü hepsinin gönlümüzdeki yeri birincilik. Önemli olan burada bir netice alınması değil, bu çocukların kaynaşmalarına, birbirlerini tanımalarına vesile olmak" dedi.

"Çocuklar cıvıl cıvıllar, harikalar"

Mersin Inter Academy Turkey'in Antrenörü Mevlüt Metni de turnuvayı değerlendirerek, "Güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Bu yaştaki çocuklar için keyif. Önce mutlu edeceğiz çocukları, ondan sonra sporu sevdireceğiz. En son raddede içlerinde yetenek varsa onu ortaya çıkaracağız. Amacımız da bu zaten. Bu gibi projelerde yer almak bizi mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz böyle organizasyonlara bizi çağırdığı için" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nde antrenör olarak görev yapan Yalçın Günay, "Çocuklar cıvıl cıvıllar, harikalar. Onlarla beraber olmak çok güzel bir şey" ifadeleri ile duygularını dile getirdi.

"Biz onlardan daha heyecanlıyız"

Turnuvaya çocuğunun heyecanını paylaşmaya gelen Mehmet Akif Alıcı, "Çocukların burada zaman geçirmesi, eğlenmesi ve aynı zamanda tecrübe kazanması adına Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu güzel bir organizasyon olmuş. Çok keyifliyiz. Çocuklar keyif alıyor, aileler keyif alıyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın futbol turnuvası ile taçlandırılmasının gurur verdiğini söyleyen Bülent Benzer ise "Çocuklarımız çok güzel top oynuyor. Mutlu olduk" diye konuştu.

Çocuklardan çok daha heyecanlı olduklarını dile getiren Meltem Yılmaz, "Biz onlardan daha heyecanlıyız. Herkesin 30 Ağustos'u kutlu olsun, Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Çok eğlenceliydi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu'ndan minik sporcu Yağız Alıcı, turnuvanın heyecanını, "Güzel geçti. 30 Ağustos'u arkadaşlarımla kutlamak büyük bir şerefti. Çok mutlu oldum. 1 gol, 1 asist yaptım. Çok eğlenceliydi" sözleri ile dile getirdi. Minik sporcu Rüzgar Yılmaz ise "Çok eğlenceliydi. Benim için çok güzel bir şeydi bu" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 2. 9. 2021 08: 51: 46

Kaynak: Habermetre