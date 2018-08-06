Minikler "Beden Atölyesi" ile Spora Merhaba Diyor

Uzman eğitmen kadrosu eşliğinde çocukları cimnastikle buluşturan ve sporu yaşam biçimi haline getiren Beden Atölyesi, minik sporcuları uzman bir bakış açısıyla değerlendirerek gelecekte en başarılı olabilecekleri spor dallarına yönlendirmeyi amaçlıyor. Çocukların mental gelişimlerine maksimum fayda sağlamayı ve ileride özgüvenli bireyler olabilmelerine destek olmayı öncelikli hedefleri arasına koyuyor.

Çocuklara, mutlu bir ortamda bedensel gelişimi ve erken yaşta spor disiplinini eğlenceli bir biçimde aşılamayı hedefleyen Beden Atölyesi aynı zamanda ''Aile Hareketi'' ile ailelerin çocuklarıyla eş zamanlı olarak kaliteli spor yapabilmesine imkan sağlıyor.

Her geçen gün daha fazla çocuğa spor sevgisi kazandıran Beden Atölyesi, yeni lokasyonu Ataşehir'de minik cimnastikçilerle buluşmak için gün sayıyor!