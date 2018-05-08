Mimsan Grup Atıktan Enerji Üretimi İçin İki Yeni Santral Kuruyor

Atıktan enerji üreten Mimsan Grup, Malatya'nın çöpünü tümüyle bertaraf eden ve 40 bin evin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üreten enerji santralini devreye almaya hazırlanıyor.

Mimsan Grup'un CEO'su Hacı Ahmet İlhan, "Atık enerjisinin Türkiye'de 10 milyar dolarlık potansiyeli bulunuyor. 15 yıldır bu alanda Ar-Ge faaliyeti yürüterek yerli biyokütle yakma teknolojisini ilmek ilmek dokuduk. Mimsan olarak Afyon'da da atıktan enerji elde edecek bir biyokütle enerji tesisi kurmaya hazırlanıyoruz. Tamamlandığında 25 MW kurulu güce sahip olacak santral, biyokütle yakmada Türkiye'nin en büyüğü unvanını kazanacak" dedi.

Türkiye'de yılda 200 milyon ton atık ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakamın tamamının enerji olarak değerlendirilmesi durumunda üretilecek elektriğin yılda 100 milyar kWh'ye ulaşacağı hesaplanıyor.