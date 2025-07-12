Mimovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Ognjen Mimovic neden gündemde?

Mimovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Ognjen Mimovic neden gündemde?
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Ognjen Mimovic kimdir? Süper Lig'de transfer sezonu resmen başlarken Fenerbahçe, Ognjen Mimoviç ile gündeme geldi. Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma giyen sağ bek Ognjen Mimovic ile anlaşmaya ulaşırken Ognjen Mimovic merak edilen isimler arasına girdi. Peki, Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Kızılyıldız formasıyla gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başaran Ognjen Mimovic diğer transfer tekliflerini reddederek Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Yayınlanan haberin ardından kısa süre içerisinde gündem olan Ognjen Mimovic, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oldu. Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli?

OGNJEN MİMOVİC KİMDİR?

17 Ağustos 2004 tarihinde Sırbistan'ın Gornji Milanovac şehrinde dünyaya gelen Ognjen Mimovic futbol kariyerine Metalac Gornji Milanovac altyapısında başlayarak 2021 yılında Kızılyıldız'ın altyapısına transfer olmuştur. 2023 yılında Kızılyıldız'ın A takımına yükselmiş ve aynı yıl OFK Beograd'a kiralanmıştır. 2025 yılında Fransız kulübü Saint-Étienne'e transfer olan sağ bek oyuncusu, Sırbistan U18, U19 ve U21 milli takımlarında da forma giymiştir.

Mimovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Ognjen Mimovic neden gündemde?Mimovic kimdir

OGNJEN MİMOVİC KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Hücuma katkı sağlayan oyun tarzı ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan Ognjen Mimovic'in boyu178 cm kilosu ise 70 kg. Kızılyıldız altyapısında yetişen 20 yaşındaki Sırp savunmacı, bu sezon 18 maçta forma giyerken aynı zamanda 1 gol - 2 asistlik performans da sergileyerek dikkatleri üzerine topladı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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