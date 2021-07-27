Milliler, dünya şampiyonası için Avusturya'ya gitti
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Milliler, dünya şampiyonası için Avusturya'ya gitti

Milliler, dünya şampiyonası için Avusturya'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

International Savate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan büyük erkek ve büyük kadınlar Savate Dünya Şampiyonası, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arası Avusturya'nın Weiz şehrinde yapılacak.

International Savate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan büyük erkek ve büyük kadınlar Savate Dünya Şampiyonası, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arası Avusturya'nın Weiz şehrinde yapılacak. Savate Milli Takımı da şampiyona için Avusturya'ya gitti.

Savate ve Canne Federasyonu Büyükler Savate Milli Takımı, dünya şampiyonasında 80 ülke içerinde Türkiye'yi temsil edecek. Milli takım kadrosunda, idareci Faik Özcan, Teknik Direktör Satılmış Kibaroğlu, Antrenör İbrahim Çiçek ve Osman Nas, Hakem Abbas Can Kök, Feyza Nur Azizoğlu (48-52 kg), Zeynep Karaköse (52-56 kg), Esra Kibaroğlu (60-65 kg), Yusuf Kurtal (65-70 kg), İbrahim Saygılı (70-75 kg) Hakan Kibaroğlu'ndan (75-80 kg) oluşuyor.

Konuyla ilgili Savate ve Canne Federasyonu Basın Kurulu Başkanı Adnan Fişenk tarafından yapılan açıklamada, "Adından sıkça bahsedilen Çankırı'nın Nadide İlçesi Şabanözü Belediyesi ana sponsorluğunda ülkemizi temsil edecek olan Savate Milli Takımı'nın idarecisi olarak Savate Milli Takımı'nın başında Belediye Başkanımız Faik Özcan bey bizimle Dünya Savate Şampiyonası'na geliyor. Bizim için ve camiamız için büyük onurdur. Amatör spora destek, gençliğe yatırım kutsal yatırımdır. Ayrıca başkanımız tarafından Şabanözü'ne bir kapalı spor salonu yapıldı, kısa süre sonra hizmete açılıyor. Artık spor zamanı, Şabanözü gençliğini kısa süre sonra Savate sporu ile buluşturmanın onurunu yaşayacağız.

Uyuşturucu yaşının 11-12 yaşlara düştüğü ülkemizde zor zamanlardayız. Gençliğimizi uyuşturuculardan ve bu tür kötü belalardan sporla koruruz. 'Spor yap, sağlıklı ol' diyor, tüm Şabanözü gençliğini Savate sporunu çalışmaya davet ediyoruz. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanımız Türker Aygündüz beye her zaman yanımızda olduğu için ve verdiği desteklerden dolayı teşekkürler ediyorum, Savate ve Canne Federasyonu As Başkanımız Erdal Kurtal beye, Teksan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Yılmaz beye desteklerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum. Başkanımız Faik Özcan beye desteklerinden ve göstermiş olduğu yakın ilgi alakadan dolayı teşekkürler ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Savate Milli Takımı'na güveniyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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