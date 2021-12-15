Milli yüzücüler Abu Dhabi'de mücadele edecek

Milli yüzücüler, 15'inci Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

15'inci Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde düzenlenecek. 16-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi; 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 milli yüzücü temsil edecek. Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, Etihad Arena'ki şampiyonada madalya mücadelesi verecek.