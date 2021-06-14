Milli triatletler, 2024 Paris Olimpiyatları hedefi için çalışmalarını sürdürüyor
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Milli triatletler, 2024 Paris Olimpiyatları hedefi için çalışmalarını sürdürüyor

Milli triatletler, 2024 Paris Olimpiyatları hedefi için çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında İspanya'da bulunan milli triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında İspanya'da bulunan milli triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, milli triatletlerin, Dünya Triatlon Birliği'nde antrenör eğitmenleri olarak görev yapan Vicent Beltran ve Roberto Cejuela Anta'nın himayesinde, dünya sıralamasında önemli derecelere imza atmış İspanyol sporcularla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Tecrübeli eğitmenler Beltran ve Anta'nın Olimpik Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk'le de özel bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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